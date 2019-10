Zo ging het eraan toe tijdens de grote controle op Vakantiepark Arnhem: ‘Wonen we hier nog eind van ‘t jaar?’

Arnhems hand­schrift uit 16de-eeuw duikt op bij veiling in VS: ‘Dit is de ontbreken­de schakel’

17:15 ARNHEM - Tijdens een veiling in de Verenigde Staten is een 16de-eeuws handschrift opgedoken over de liturgie van de zusters uit het voormalige Sint-Agnesklooster (1420-1634) in Arnhem. Het is een volstrekt onbekend manuscript met 190 bladzijden, deels van bladdecoratie voorzien.