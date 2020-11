Zo komen funshopwinkeltjes de coronatijd door; ‘Groepen vriendinnen hoef ik niet binnen’

Burgemees­ter Marcouch duikt op in Sinter­klaas­jour­naal; ‘stuur de tekeningen voor de Sint maar naar mij’

10 november ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van de gemeente Arnhem dook deze dinsdagavond plotseling op in het landelijke Sinterklaasjournaal van NTR. De grote vrees was of Sinterklaas wel welkom zou zijn in de Nederlandse gemeenten?