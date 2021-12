Zo krijgen 2000 zorgmedewerkers hun kerstpakket: in drive-through bij Gelredome, mét zingende kerstman

,,Het leuke is dat hier op verschillende momenten even contact is met de mensen", vindt Frans van Diek, hospitality regisseur bij de Drie Gasthuizen Groep.



,,We moeten allemaal knetterhard werken. Dat is niet erg, maar dan is het wel fijn als je na zo'n coronajaar toch even wat leuks kunt bieden.”



De Drie Gasthuizen Groep bestaat dit jaar 775 jaar. Vanwege de pandemie kon het jubileum beperkt worden gevierd.

Quote Hartstikke leuk, deze dri­ve-through. Je voelt je op deze manier toch gewaar­deerd Miranda, medewerker huishoudelijke dienst

Warme chocolademelk

Om hun kerstpakket in ontvangst te kunnen nemen, rijden zorgmedewerkers dinsdag bij Gelredome een klein parcours op. Via twee poorten van ballonnen passeren ze onder meer een zingende kerstman en een poffertjeskraam. Op een dienblad aan een lange steel krijgen ze door hun autoraampje een beker koffie of warme chocolademelk aangereikt.



,,Hartstikke leuk”, vindt Miranda uit Driel. Zij is sinds kort werkzaam in de huishoudelijke dienst van de Drie Gasthuizen Groep. ,,Je voelt je op deze manier toch gewaardeerd.”

‘Niet verantwoord’

Van Diek bedacht de drive-through bij het Arnhemse stadion. Het was volgens de hospitality regisseur van de jubilerende zorggroep vanwege corona niet mogelijk om alle medewerkers bij de locaties hun kerstpakketten op te laten halen: ,,We hebben bijvoorbeeld ook ontzettend veel medewerkers in de wijken, het is tijdens deze pandemie niet verantwoord om deze mensen nu allemaal naar een locatie te laten komen.”



De Drie Gasthuizen Groep telt 1713 medewerkers in loondienst en 434 vrijwilligers.

Volledig scherm Zorgmedewerkers van de Drie Gasthuizen Groep krijgen hun kerstpakket in een drive-through bij Gelredome. De kerstman is ook van de partij: ,,Ho ho hooo!" © Rolf Hensel

Volledig scherm Een van de medewerkers van de Drie Gasthuizen Groep neemt in de drive-through bij Gelredome een kerstpakket in ontvangst. © Rolf Hensel

Volledig scherm In de drive-through krijgt het zorgpersoneel onder meer koffie en oliebollen aangeboden. © Rolf Hensel

Volledig scherm Het kerstpakket van de zorggroep staat in het teken van het 775-jarig jubileum. © Rolf Hensel