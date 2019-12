‘Zó slecht is die slogan toch niet?’ Klanten Arnhemse ‘visbroers’ verbaasd over winst

Bij de politierechter Arnhemmer (23) schuldig aan ‘doorrijden na ongeval’: ‘Er was helemaal geen botsing’

12:20 ARNHEM - Alles wríngt in deze zaak, vindt de 23-jarige Arnhemmer Ç.: het juridische voorspel, de eis tot schadevergoeding en eigenlijk de hele aanklacht. „Ik voel me gewoon niet schuldig”, is zijn standpunt.