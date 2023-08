Zo sluit je jouw zomervakantie in Arnhem goed af: 7 x weekendtips

met video Tussen kunst van miljoenen euro’s hangt ineens een V&D-jas, en die moet naar Arnhem komen

Geen miljoenenkunst van adellijke komaf, maar alledaagse voorwerpen van de gemiddelde Nederlander. En precies dat maakt de collectie V&D-spullen die door het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is verworven voor conservator Tim Smeets zo bijzonder. ,,We begeven ons op onontgonnen terrein.”