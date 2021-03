Zo stemde Arnhem over afval. En het circus begint weer van voor af aan

Nijmeegse GroenLink­ser haalt in Arnhem meer stemmen dan Arnhemse kandidaten

22 maart ARNHEM - Een kandidaat uit Nijmegen heeft in Arnhem meer voorkeurstemmen behaald dan elke Arnhemse kandidaat. Lisa Westerveld (GroenLinks) kreeg 975 stemmen in Arnhem, veel meer dan de best scorende Arnhemmer, Rebin Maref van de VVD. Geen van de Arnhemmers op een kieslijst haalt de Tweede Kamer met voorkeurstemmen.