Zo veel minder leverde de trajectcontrole op de N325 de staat op

Boeteregen op platteland: flitspaal in dorp zorgt voor uitschie­ters op de ‘hitlijst’ van bekeurin­gen in 2022

De flitspaal langs de provinciale weg N310 in Harskamp op de Zuid-Veluwe is ook dit jaar de ‘best scorende’ van Gelderland. In de top 5 van flitspalen in de regio staan alleen dorpscamera’s. De provincie met de meeste flitsboetes is Zuid-Holland, Gelderland neemt de vijfde plek in.