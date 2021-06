Zo verdienen de Arnhemse criminelen hun geld

Arnhem komt de dubieuze titel ‘hennepstad’ toe. De stad heeft alle know how om de industrie te laten floreren. En zat elektriciens, klusjesmannen, stekkenleveranciers en growshops om de boel aan de gang te houden. In de stad zijn zeker tien informele growshops in beeld die productiemiddelen leveren. In talloze wijken zitten hennepkwekerijen in huizen of schuren, soms vanaf de straat niet te zien of te ruiken, soms knullig schuilend achter afgeplakte ramen. Het is lucratief: een oogst van tweehonderd planten levert zo'n 23 mille op. Van de organisator tot de verhuurder van de kweekplek: iedereen verdient eraan.