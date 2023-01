Zó wil Arnhem massaal afgehaakte kiezers verleiden tot terugkeer naar de stembus

analyse | podcast Kiezers vertrouwen vooral nog de lokale partijen in de regio, áls ze al naar de stembus gaan

Deze regio stemde op een lokale partij, op de Partij voor de Dieren, of helemaal niet. De verkiezingsuitslag laat in alles zien dat het vertrouwen in de politiek in de regio een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Opvallend: lokale partijen worden amper afgestraft voor het meeregeren in de gemeente.

17 maart