Zó wil Arnhem overlast voorkomen met jaarwisseling: voetballen in Presikhaaf, jongerenwerkers de straat op

met video | update Beschonken automobi­list aangehou­den na botsing tegen boom waarbij bijrijder gewond raakt

ARNHEM - Op de Huissensestraat in Arnhem is zondagochtend vroeg een bestelbusje tegen een boom gebotst. De bijrijder in de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is door de politie aangehouden op verdenking van rijden met alcohol op.

25 december