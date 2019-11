Zo ziet de nieuwe mountainbikeroute op Nationaal Park Veluwezoom eruit

Arnhemmer moet 2,5 jaar de cel in voor neersteken van ex van vriendin

17:02 ARNHEM / ZUTPHEN - Een 27-jarige Arnhemmer heeft afgelopen augustus wel degelijk de ex van zijn vriendin neergestoken in Presikhaaf. Dat vindt de rechtbank in Zutphen bewezen. De Arnhemmer wordt daarom veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, zoals de officier van justitie ook had gevraagd.