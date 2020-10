Zoektocht naar betaalbare huurwoning is ‘ramp’ in regio Arnhem en Nijmegen. En dan komt corona er ook nog bij

Het vermoeden bestaat dat mensen met een sociale huurwoning vanwege economische onzekerheid even geen risico’s willen nemen met hun geld, zegt een woordvoerder van de grote woningcorporatie Portaal. Daarnaast nemen verpleeghuizen even geen nieuwe ouderen op vanwege corona, merkt directeur Karel Blom van Enserve, een adviesorganisatie voor de regionale woningcorporaties.



Bewoners van betaalbare huurwoningen in de regio blijven in tijden van corona daardoor langer zitten waar ze zitten. En dat zorgt ervoor dat er nóg minder sociale huurwoningen vrijkomen dan al het geval was, is het idee.