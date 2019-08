Zoektocht naar vuurwapen in Sonsbeekpark zonder resultaat

video Brandweer doet opmerkelij­ke vondst na brandmel­ding in Arnhemse garagebox

14:12 ARNHEM – Bij een melding van een brand in een garagebox aan de Middachtensingel in Arnhem heeft de brandweer zaterdag een opmerkelijke vondst gedaan in het ventilatiekanaal: een kentekenplaat, afkomstig van een gestolen motor.