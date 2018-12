‘Zonder extra agenten van Arnhem zouden politieteams buurgemeenten omvallen’

ARNHEM - De politie heeft de burgemeesters van gemeenten in het politiedistrict Gelderland-Midden geadviseerd om het aantal agenten te herverdelen. Zonder die extra ‘Arnhemse’ agenten zouden teams in de buurgemeenten zijn omgevallen, zei burgemeester Ahmed Marcouch tijdens een raadsdebat.

Voor burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem was het signaal de politie voldoende om van de extra toegewezen 53 volledige politiebanen die Arnhem had gekregen er dertien weer in te leveren ten behoeve de buurgemeenten.

Hij gaf dinsdagavond tijdens een raadsdebat over veiligheid in Arnhem tekst en uitleg bij de raadsbrief over de nieuwe politiesterkte die hij onlangs had verstuurd.

Weggeven

Vooral Gerrie Elfrink van de SP en Coen Verheij van de PVV bestookten Marcouch met vragen over wat zij ‘het weggeven van agenten’ noemden. Op basis van een rekenmodel voor alle politie-eenheden in Nederland zou de Arnhemse politie er 53 banen bij moeten krijgen.

In plaats daarvan is de politiesterkte in de Gelderse hoofdstad gegroeid met 40 banen, van 212 naar 252. Op de vraag van VVD-er Leendert Combée wie het initiatief had genomen voor een herverdeling, de burgemeesters of de politie, antwoordde Marcouch: ‘de politie’.

Quote Met alle respect voor de platte­lands­ge­meen­ten, maar waarom heeft u 13 banen weggegeven aan de regio, terwijl wij in Arnhem een schreeu­wend tekort aan agenten hebben? Gerrie Elfrink, Fractievoorzitter SP ,,Met alle respect voor de plattelandsgemeenten’’, zei Elfrink van de SP, ,,maar waarom heeft u dertien banen weggeven aan de regio, terwijl wij in Arnhem een schreeuwend tekort aan agenten hebben?”



Marcouch wees Elfrink erop dat hij en zijn collega's te maken hebben met de verdeling van schaarste. ,,Ik had er ook liever honderd banen bij gehad, maar die hebben we niet gekregen. Bovendien houdt de criminaliteit niet op bij de gemeentegrenzen. Arnhemse politie-inzet zal ook nodig zijn in de buurgemeenten en omgekeerd.”

Blind