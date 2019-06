Zonder GroenLinks en VVD gaat het bijna niet in Arnhem

De gemeenteraad van Arnhem is versplinterd, met twaalf partijen waarvan er zes maar twee zetels of meer hebben. Dat maakt het formeren van een nieuwe coalitie een lastige klus. De raad telt 39 zetels, voor een meerderheid zijn dus minstens 20 zetels nodig. En waar in Den Haag na de val van een coalitie nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, is dat lokaal niet het geval. Er moet dus een nieuwe combinatie worden gevormd uit de bestaande raad.



GroenLinks (7 zetels) komt een eind met de VVD (6 zetels) en de PvdA (4 zetels). Maar 17 zetels is te weinig. Een vierpartijencoalitie is alleen mogelijk met Arnhem Centraal (3). Daarmee komt men aan een combinatie met 20 zetels. Dat is werkbaar, al wordt in veel gemeenten een meerderheid van een zetel doorgaans als te smal gezien.



Dus zijn er minstens twee andere partijen nodig. De SP onder leiding van Gerrie Elfrink erbij halen is uitgesloten. GroenLinks en de SP hebben een zeer moeizame verhouding. De SP ligt ook slecht bij de VVD. De veilige weg lijkt een combinatie met CDA (2 zetels) en ChristenUnie (2 zetels), partijen met bestuurlijke ervaring. Dan komt de coalitie uit op 21 zetels. Een combinatie met Arnhem Centraal en CDA of CU zou op 22 uitkomen.