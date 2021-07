Zonnepanelen-app van Arnhemmers Roel en Luuk biedt helder inzicht; hoeveel levert het nu op?

Column Remco Kock Bij het hek van de hertjes in het park zijn ontelbaar veel liefdes tot bloei gekomen

16 juli Er zal maar zo’n gewei uit je schedel groeien, dacht ik, kijkend naar de hertjes in Sonsbeek. Het lijkt mij onhandig, al denken de herten er zelf vast anders over. Voor hen is het gewei als de kroon op de kop van de koning: een symbool van macht en pracht.