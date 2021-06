Zonsverduistering op een stralende dag: Arnhemse netbeheerder slaat extra gas in om jouw beeldscherm aan te houden

TenneT beheert het Nederlandse hoogspanningsnet. Alle stroom die opgewekt wordt door gastcentrales of grote zonneparken, gaat over deze kabels heen.



En dus zit tijdens de zonsverduistering een flink aantal medewerkers alleen maar binnen. Om in de gaten te houden of overal nog voldoende stroom is. Want 17 procent minder zonopwekking klinkt niet als veel, maar is het wel.



,,Het is het volledige verbruik van een stad als Amsterdam. Op een zonnige dag als vandaag komt de helft van de energie die we verbruiken van de zon”, vertelt Jan Vorrink, manager bij TenneT. ,,Gascentrales staan op dergelijke dagen vaak uit, of exporteren stroom naar het buitenland.’’