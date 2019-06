Zorg voor zijn vele katten werd meneer H. te veel: ‘Die dieren zijn mijn alles’

Oorlogs­buit magneetvis­ser­tjes in Arnhem ontbrandt spontaan

8:51 ARNHEM - Twee jonge magneetvissers uit Arnhem hebben zich afgelopen weekend moeten laten onderzoeken in een vergiftigingencentrum. Munitie die zij hadden opgevist uit een sloot in Arnhem-Zuid was spontaan tot ontbranding gekomen. Daarbij kwamen giftige dampen vrij.