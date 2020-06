Zorgcentrum scherpt regels aan na corona-uitbraak: alle medewerkers moeten mondkapje dragen

Medewer­kers Vrouw en Kindcen­trum Rijnstate lopen rond met glimlach: ‘Ouders gaan zelfverze­ker­der naar huis’

20:19 ARNHEM - Negen baby’s op een zaal of vier kraamvrouwen in een rij op een kamer, het is verleden tijd in ziekenhuis Rijnstate. Het nieuwe Centrum voor Vrouw en Kind in Arnhem is open.