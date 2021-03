Zorgen over wildgroei aan zorgaanbieders, zoals in Arnhem: ‘Gemeente heeft de toegangspoorten wijd open gezet’

overburen Dina keerde na tien jaar Limburg terug naar Arnhem: ‘Deze wijk heet het Paradijs en dat is het voor ons ook’

13:53 Direct uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Dina Smits (52) woont met haar man en twee zoons naast de Eusebiuskerk in hartje Arnhem.