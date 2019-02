Zorghonden als maatje voor psychiatrisch patiënten bij Rijnstate in Arnhem

ARNHEM - Een hond als maatje voor psychiatrisch patiënten. Sinds twee jaar is het mogelijk bij Rijnstate in Arnhem. Beveiliger Mirah Boll (43) bezoekt elke week met een of meer zorghonden de psychiatrische afdeling van het topklinisch ziekenhuis.

Mirah Boll werkt al 18 jaar als beveiliger bij Rijnstate. Drie jaar geleden hoorde ze over het concept ‘zorghonden’. Dat zijn honden die worden ingezet om mensen met psychische problemen te helpen. Ze besloot zoiets zelf op te starten.

Inmiddels is ze een vast gezicht op de psychiatrische afdeling van het Arnhemse ziekenhuis. Eens per week komt ze er op bezoek met George, haar eigen hond, of met Yuna, Pip en Dribbel, de andere honden van hondenschool Be Brave. ,,Wie wil, kan met mij en de honden een wandeling maken.”

Aandacht

Wanneer er geen wandelaars zijn, bezoekt Boll de huiskamer van de psychiatrische afdeling. ,,Mensen kunnen dan met de honden knuffelen of spelen.” Dat blijkt te helpen. ,,Een hond oordeelt niet en verwacht niks”, verklaart Boll. ,,Hij wil alleen aandacht. Heeft iemand daar geen zin in, dan gaat hij gewoon naar een ander.”

De allereerste keer dat Boll met de honden het ziekenhuis bezocht, is haar nog altijd bijgebleven. ,,Een vrouwtje liep met me mee. Het was koud en het sneeuwde. Ze hield zich helemaal aan me vast en heeft de hele weg gehuild. Aan het einde zei ze: dit is zo mooi.”

Niet iedereen reageert meteen enthousiast, vertelt Boll. ,,Een man was bang voor honden. De eerste keer stond hij van achter de glazen deur te kijken. Maar de keer daarop was die deur open. En nog enkele keren later wandelde hij mee.”

Speels

Ook sombere mensen, die moeilijk in beweging komen, lopen mee met Boll en haar honden, vertelt ze. Welke honden ze meeneemt naar de afdeling, en hoeveel, stemt Boll vaak af op de patiënten. ,,Pip is een speelse hond, Yuna is heel lief en voelt meer aan. En sommige mensen vinden grotere herders wat enger. Dan neem ik een van de twee kleinere honden mee.”