Zorgvakbond fel tegen registratie gevaccineerde medewerkers: ‘Dit zorgt voor onrust’

Arnhemmer (39) verdacht van doodslaan van zijn vader met een hamer tijdens psychose

2 september GRONINGEN/ ARNHEM - De 69-jarige man die op maandag 7 juni in zijn woning aan de Vogelkersstraat in de wijk Selwerd in Groningen om het leven is gebracht, is door zijn 39-jarige zoon Jeffrey A. gedood. Dit zei de officier van justitie donderdag tijdens de eerste openbare zitting waarop de verdachte uit Arnhem niet verscheen.