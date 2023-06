Zoveel tickets heeft Free Your Mind al verkocht voor 2024 voordat de podia van dit jaar weg zijn

Katholie­ken van buitenaf moeten de Umdracht in Huissen helpen: ‘Het aantal kerkgan­gers neemt af’

De eerste Umdracht werd 463 jaar geleden gehouden en is voor katholiek Huissen een jaarlijkse traditie. De processie komt steeds meer onder druk te staan. Toch is ze nog springlevend, zegt voorzitter Jeroen Mattijssen. ,,Zolang er in Huissen een kerk is, is er ook een Umdracht.” Maar daarvoor zijn wél gelovigen van buitenaf nodig.