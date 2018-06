Zwaar ongeluk met truck op A12 bij Arnhem was gevolg van klapband

Tollen

De Utrechter zat bekneld in de cabine van zijn truck en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is met ernstig beenletsel overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen. Ook de Zaltbommelnaar is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen kon de politie geen mededelingen doen.

Verkeerschaos

Door het ongeluk was de A12 in westelijke richting tot in de vroege avond geblokkeerd. In oostelijke richting was een groot deel van de dag slechts een van de drie rijstroken beschikbaar. Het gevolg was een enorme verkeerschaos in Arnhem en wijde omgeving, met name in de avondspits.