Zwaarbevochten omgangsregeling voor hond Jax blijkt toch onnodig

Video De Raad van Toezicht: 'We zijn brutaler en ruiger geworden'

10:28 ARNHEM - De Raad van Toezicht is uitgevlogen. Van de in Arnhem opgerichte bezetting die de twaalfkoppige jazzfusion-formatie heeft, wonen er nog maar drie in de regio Arnhem-Nijmegen. Maar vrijdagavond 12 oktober presenteert de band het nieuwe album '84' in Luxor Live'.