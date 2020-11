Zwaargewonde man aangetroffen na inval van arrestatieteam in Arnhem

ARNHEM – In een pand aan de Jansbinnensingel in Arnhem heeft een arrestatieteam van politie een ernstig gewonden man aangetroffen. De politie viel het pand rond 02.00 uur 's nachts binnen. Wat daar de aanleiding voor was is niet bekend.

Een traumateam kwam met een helikopter ter plaatse voor medische assistentie.



Het slachtoffer is met ernstige verwondingen per ambulance overgebracht naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.



De politie kan nog niet vertellen waarvoor de man gezocht werd.

Beschoten

Het is de tweede zwaargewonde in Arnhem in een dag tijd.

Vrijdagmiddag werd er in de Cronjéstraat in Arnhem een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. Hij bleek te zijn beschoten. Korte tijd na de ontdekking is de man overleden. De Cronjéstraat ligt hemelsbreed minder dan 500 meter van de plek waar de politie een inval deed.

Of er enig verband bestaat tussen de zaken is niet bekend. De politie verwacht in de loop van de zaterdag meer informatie te kunnen geven.