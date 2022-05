Zwaargewonde vrouw overlijdt op straat in Arnhem: mogelijk om het leven gebracht

update | met videoARNHEM - In Arnhem is donderdagavond laat op de Cuijkstraat een zwaargewonde vrouw aangetroffen. De vrouw is volgens buurtbewoners naakt, midden op straat gevonden. Volgens een politiewoordvoerder is in eerste instantie nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Maar die hulp kwam te laat.

De hulpdiensten waren massaal aanwezig in de wijk De Laar-West. De doodsoorzaak van de vrouw is onduidelijk. Of er sprake is van een misdrijf moet het onderzoek uitwijzen.



De partner van het slachtoffer is mogelijk voortvluchtig. Het stel had geen auto, hun fietsen staan nog bij hun woning.

Stel van midden dertig

Onduidelijk is of er een aanhouding heeft plaatsgevonden. Mogelijk is de vrouw een bewoonster van een van de woningen in de buurt.



Volgens buurtbewoners kan het gaan om een vrouw van een stel van midden dertig. Buurtbewoners zeggen dat er ’s middags een auto van de huisartsenpost voor de deur heeft gestaan.



Ze zeggen ook te hebben gehoord dat het koppel ruzie maakte op donderdagavond. Dat gebeurde volgens hen ‘zeker een keer in de week'. Ook zou daar vaker melding van zijn gemaakt. De ruzie zou zijn geëindigd in een fatale aanval die de vrouw het leven heeft gekost.

Volledig scherm In Arnhem is donderdagavond laat op de Cuijkstraat een zwaargewonde vrouw aangetroffen. © DG

Op de buik

Bewoners van de wijk vertellen dat de vrouw donderdagavond naakt op straat lag. Vitessefans die terugkwamen van de wedstrijd, zouden haar ook hebben zien liggen.



Een van de getuigen kwam die avond langs toen ze de hond aan het uitlaten was. Ze trof buurtbewoners aan naast het lichaam, dat naakt op de buik op straat lag. Het was volgens haar meteen duidelijk dat ze niet meer leefde.



,,We overlegden of we haar moesten afdekken met een deken maar dat hebben we niet gedaan om mogelijke sporen niet uit te wissen.’’ Ze besloten afzettingshekken die in de buurt stonden te gebruiken om de plek wat af te schermen.

Buurtbewoners reageren vrijdagochtend geschokt op de gebeurtenis. ,,Ik ga zo bloemen halen om neer te leggen‘’, aldus een buurtbewoonster.

De brandweer werd opgeroepen om zichtschermen te plaatsen om het stoffelijk overschot af te schermen voor passanten. De Forensische Recherche is ingeschakeld om sporenonderzoek te verrichten en het mogelijke misdrijf te onderzoeken.

Volledig scherm Veel politie aanwezig bij de Cuijkstraat in Arnhem na de vondst van een zwaargewonde en inmiddels overleden vrouw op straat. © Sebastiaan Kleijn/ Persbureau Heitink

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.