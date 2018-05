'Zwangere, gediscrimineerde vrouw moet in actie komen'

Canadagan­gers uit Steenderen nieuwe beroemdhe­den in Openlucht­mu­se­um

4 mei ARNHEM - De Canadagangers van de familie Heersink uit Steenderen zijn het stralend middelpunt geworden van een nieuwe expositie in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In de Friese boerderij van Midlum vertellen ze met hun familiefoto's het verhaal van de emigratiegolf van Nederlanders naar Canada na de Tweede Wereldoorlog. Ook andere families hebben een bijdrage geleverd.