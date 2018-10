Zwarte Piet wordt in Arnhem en omgeving steeds iets minder zwart

Arnhemse Roos Meerman niet naar finale van tv-programma ‘De Toekomst­bou­wers’

12:59 ARNHEM - De Arnhemse designer Roos Meerman is niet door naar de finale van het VPRO-programma ‘De Toekomstbouwers’. Het programma wordt gemaakt in het kader van de Dutch Design Week in Eindhoven. De winnaar ontvangt een geldprijs van 10.000 euro.