Zwartreiziger tussen Arnhem en Deventer slaat NS-controleur neer

De 31-jarige man, die uiteindelijk de Litouwse nationaliteit blijkt te hebben, kon in de trein van Arnhem naar Deventer geen geldig kaartje tonen. Aanvankelijk probeerde hij zich er met een smoesje uit te redden door te zeggen dat hij zijn kaartje even niet kon vinden. Toen de controleurs even later bij hem terugkeerden, gaf hij aan dat hij helemaal geen kaartje had gekocht.

Drugs

De handhavingsmedewerkers hielden de reiziger vervolgens staande en vroegen hem om een identiteitsbewijs. Die gaf hij niet, maar wel een envelop met daarop persoonlijke gegevens. Toen die gegevens vals bleken, gingen de V&S-medewerkers over tot fouillering. Al snel bleek de man meerdere enveloppen van overheidsinstanties geadresseerd aan diverse personen bij zich te hebben. Ook had hij een kleine hoeveelheid soft- en harddrugs in zijn bagage. Dat was het moment waarop werd besloten de hulp van de politie in Deventer in te roepen.

Agressief

Vlak voordat de trein in Deventer zou stoppen, sloeg de sfeer om en werd de man zichtbaar agressief. Eenmaal aangekomen op het station, sloeg de verdachte een van de V&S-medewerkers met de vuist op het hoofd. Diens collega greep de man beet en kon hem tegen de grond werken. De verdachte is toen overgedragen aan de politie.