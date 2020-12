Zwartrijder (23) aangehouden op station Arnhem Centraal na bespugen boa in trein

ARNHEM/ EDE - Een 23-jarige man uit Alkmaar is maandagavond aangehouden op station Arnhem Centraal. De man had geen geldig vervoersbewijs bij zich en bespuugde, in de trein van Ede naar Arnhem, een boa van de NS meerdere keren.