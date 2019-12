Zweedse rage waait over naar Arnhem: komend voorjaar een ‘jeu-de-boulesbar’

VideoARNHEM – Een Frans dorpsplein in hartje Arnhem, maar dan overdekt en inclusief bier, eten en jeu-de-boules. Dat is in een notendop de essentie van de ‘jeu-de-boulesbar’ die komend voorjaar aan de Coehoornstraat de deuren opent. Het concept is helemaal hip in Zweden.

Jeu-de-boules is echt niet alleen voor ouderen: in de Arnhemse jeu-de-boulesbar kun je straks een metalen balletje gooien, bier drinken en elkaar ontmoeten. De bar wordt in het voorjaar van 2020 geopend aan de Coehoornstraat 56 in een ruimte van circa 1.345 vierkante meter. De verbouwingswerkzaamheden starten deze maand.

Initiatiefnemer van de bar is Roy Goorts. Hij schoof vorig jaar zijn ambitie al niet onder stoelen of banken toen hij zijn eerste bar in Utrecht opende. „Als het goed loopt, wil ik volgend jaar eigenlijk al een tweede locatie openen”, vertelde hij in oktober 2018.

Rage

,,Het is de bedoeling om jeu-de-boules in Utrecht groot te maken, ik denk zeker dat dat kan. Eerst was er ook maar één escape room, nu zie je ze overal. Daar willen we achteraan.” Volgens Goorts zijn boulesbarren hip in Zweden. „Het is daar echt een rage onder jongeren.” De bar in Utrecht telt twaalf banen om de van oorsprong Franse sport te spelen. Het is niet bekend hoeveel banen Arnhem krijgt. De boulesbar van Goorts kent een volledig Frans menu, met onder andere een ‘plank de petanque’, ‘hotdog a la jeu’ en ‘bitter boules’.

Behalve in Utrecht bestaan er in Nederland ook vergelijkbare gelegenheden in Groningen, Amsterdam en Rotterdam. Strijbosch Thunnissen Winkelmakelaars trad in Arnhem op als adviseur namens de verhuurder en spreekt van een ‘razend populair horeca-/leisureconcept’.