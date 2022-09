Zweefvliegtuig neergestort bij Arnhem, derde incident in korte tijd bij Terlet

Door onbekende oorzaak raakte het zweefvliegtuig rond 16.15 uur een boomtop en is daarna gecrasht op zo’n vijftig meter van horecagelegenheid de Thermiekbel. De piloot wilde landen, maar kwam opeens omlaag. Als hij iets hoger had gezeten had hij mogelijk zonder problemen het landingsveld gehaald.



Volgens de brandweer wist de piloot zelfstandig uit de cockpit te komen. Hij is op wat schrammen na ongedeerd, maar wel erg geschrokken.



De luchtvaartpolitie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk, dat is standaardprocedure bij dit soort incidenten. Daarbij wordt onder meer een politiehelikopter ingezet om de locatie van de crash in kaart te brengen. Ook wordt onderzocht hoe het vliegtuigje geborgen kan worden. Het onderzoek zal tot in de avond duren.

Volledig scherm Het zweefvliegtuigje stortte neer langs de A50 bij Arnhem. © Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

Volledig scherm De piloot (roze shirt) legt aan de luchtvaartpolitie uit wat er mis ging bij de crash met het zweefvliegtuig bij Terlet. © DG

Hendel in verkeerde stand

Volgens de piloot was het pech. Het toestel is volgens hem gezakt omdat er iets mis ging bij de flaps in de vleugels. Die moeten op het juiste moment in de flapstand moeten worden gezet. De hendel schoot helaas in de verkeerde stand, zegt te piloot tegen De Gelderlander. Dan gaat het vliegtuig omlaag en is het niet meer te compenseren.

Eerdere incidenten dit jaar

Het gaat vaker mis met zweefvliegtuigjes in de buurt van vliegveld Terlet. In juni overleed een 69-jarige man uit Schijndel bij een ongeluk met een zweefvliegtuig. Dat ongeval was het gevolg van een menselijke fout. ‘Het vliegtuig dook verticaal de grond in.’



In mei raakte een 62-jarige piloot uit Leiden gewond. Een woordvoerder van de brandweer liet destijds weten dat het zweefvliegtuig tussen de 30 en 50 meter van de grond kwam toen er iets misging en het toestel neerstortte.

Volledig scherm Het zweefvliegtuigje stortte neer langs de A50 bij Arnhem. © Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink