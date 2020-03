‘Zweminstructeur Matthew A. ontkent ontucht met kinderen van collega’s’

ARNHEM - Drie van de negen ontuchtslachtoffertjes van de 21-jarige voormalige zweminstructeur Matthew A. zijn kinderen van badmeesters die net als A. zwemles gaven in zwembad De Grote Koppel in Arnhem en lid zijn van zwemvereniging Neptunes. A. ontkent dat hij deze drie kinderen heeft misbruikt.

De overige ontuchtzaken zou A. wel hebben bekend, aldus de officier van justitie donderdag. ,,Waarschijnlijk heeft hij de ontucht ontkend, omdat het kinderen zijn van zijn collega-badmeesters.”

Zwembroekjes

Stagiair Matthew A. staat op 16 april terecht voor ontucht met negen kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar tijdens de zwemles van in zwembad De Grote Koppel in Arnhem in de eerste helft van 2019. Hij nam elke keer een kind apart en ging met hem mee naar het diepe deel van het zwembad voor extra oefening. Eenmaal in het water deed hij zijn hand in de zwembroekjes van de kinderen.

A. had zich in het verleden al vaker aan kinderen vergrepen. Zwemvereniging Neptunus, waar hij stage liep, had hem niet om een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Was dat wel gebeurd, dan had hij geen stage mogen lopen als badmeester.

Achter het glas

De verwachting is dat tijdens de inhoudelijke zitting alle ouders van de slachtoffers aanwezig zijn. In een gesprek met de officier van justitie is afgesproken dat zij plaats zullen nemen achter het glas. Daar is voor gekozen om ouders de gelegenheid te bieden dat zij met elkaar in gesprek kunnen gaan en emoties kunnen delen, aldus de officier van justitie. Tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting in september reageerde één van de ouders emotioneel richting de verdachte.

Slachtofferverklaring

Petra Breukink, advocaat van de meeste ouders, zal namens hen een slachtofferverklaring voorlezen tijdens de inhoudelijke zitting. Behalve voor de ontuchtzaken moet A. zich verantwoorden voor de grote hoeveelheid kinderporno die op zijn kamer is gevonden.