Zwemleraar die in De Grote Koppel in Arnhem aan jongetjes zat krijgt jaar cel en tbs

het gesprek Rascha Nuijten wil positief het verschil maken: ‘Heerlijk om mensen enthousi­ast te maken voor de natuur’

11 oktober Rascha Nuijten is de eerste directeur van Future For Nature in Arnhem, de enige organisatie wereldwijd die jonge natuurbeschermers aanmoedigt met geldprijzen. De stichting wordt steeds professioneler.