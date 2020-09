Zwijgen van verdachten viervoudige moord Enschede irriteert nabestaanden: Op tribune wordt gespuugd

ALMELO - De drie hoofdverdachten van de viervoudige moord in Enschede zwijgen in alle toonaarden. Het blijft daarom gissen waarom vader Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (32) op 13 november 2018 vier mannen, onder wie Max Klaassen uit Arnhem, hebben doodgeschoten in een growshop.

Dat bleek maandag bij de rechtbank in Almelo. Hun zwijgen irriteerde de rechter en nabestaanden. Officier van justitie Aiden van Veen maakte er geen geheim van.



,,Steeds een beroep doen op uw zwijgrecht, kan als een boemerang op u terugkomen. Het bewijs is zo sterk, dat het schreeuwt om een verklaring, het schreeuwt om uitleg.’’ Maar de drie bleven zwijgen.

Quote Er ligt een overdaad aan bewijs en er zijn vier families kapot van verdriet. Die zitten te wachten op antwoorden: wie, wat en waarom? Richard Korver, advocaat slachtoffers

Laatste waarschuwing

Het leidde er toe dat nabestaanden en familie van de doodgeschoten Maijkel Akfidan zich op de tribune boven niet konden beheersen. Er is gespuugd tegen het glas, door één of meer mensen. De boosdoeners kregen een waarschuwing van de rechtbank.



,,Als het weer gebeurt, dan wordt u verwijderd en mag die niet meer bij de zitting zijn. Het is een laatste waarschuwing.’’ Bij een eerdere pro-formazitting was het ook al eens gebeurd.



Hoofdverdachte Camil A. liet via zijn advocaten weten ‘helemaal niet meer bij het proces aanwezig te willen zijn als er nog een keer gespuugd wordt’.

Van dichtbij beschoten

Op 13 november 2018 werden vier mannen doodgeschoten in de growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. Tuan Nguyen uit Enschede, Artus Sargsyan en Maijkel Akfidan uit Hengelo en Max Klaassen uit Arnhem.



Uit sporenonderzoek blijkt dat ze van heel dichtbij zijn geliquideerd. Van 25 centimeter tot een meter afstand zijn ze door hun hoofd geschoten. Mogelijk vanwege een ruzie in de hennepwereld, maar zeker is dat dus niet.

Quote Zij hebben de auto. Ze hebben bij drie doorzoekin­gen nooit een kogelhuls gevonden met dna van mijn zoon. Hoe kan dat? Camil A., verdachte

Politie corrupt

Eén keer gaat vader Camil A. zelf in de aanval en suggereert dat de politie ‘corrupt’ is. ,,Zij hebben de auto. Ze hebben bij drie doorzoekingen nooit een kogelhuls gevonden met dna van mijn zoon. Hoe kan dat? Heeft één of andere corrupte agent dat gedaan?’’



Het leidde tot irritatie bij de rechtbank. ,,Beweert u nu dat politie en justitie dit maar een beetje in elkaar hebben gedraaid? Als u dat zegt, kom dan met man en paard. Of beroept u zich weer op uw zwijgrecht?’’

‘Zoons onschuldig’

Eerder heeft vader Camil A. verklaard dat zijn zoons onschuldig zijn en dat hij daarover zou gaan verklaren. ,,Waarom doet u dat dan niet?’’, wilde rechter Hendriks weten.



,,Ik doe het als de tijd rijp is’’, was zijn antwoord. Hendriks: ,,Maar wanneer is dat dan?’’ A: ,,Dat ligt aan u.’’ Hendriks daarop: ,,Nou, dan zeg ik, nú is het moment rijp.’’ Het leidde daarna tot het standaard antwoord van de dag: ,,Zwijgrecht, zwijgrecht.’’

Extra pijn

Slachtofferadvocaat Richard Korver, die de weduwe, twee kinderen en de zwager van Artus Sargsyan bijstaat, hoopt dat de rechtbank het zwijgen zwaar zal meewegen in het vonnis. ,,Het doet extra pijn. Er ligt een overdaad aan bewijs en er zijn vier families kapot van verdriet.



,,Die zitten te wachten op antwoorden: wie, wat en waarom? Want waarom… dat is nog steeds niet duidelijk. Verdachten hebben het recht om te zwijgen. Maar als de feiten zo schreeuwen om een uitleg, dan mag het als verzwarende omstandigheid meewegen. Ik hoop dat dit gebeurt.’’

Vervolg

Morgenvroeg (woensdag) staan er drie medeverdachten voor de rechter, waaronder de vriendin van Dejan A., Zizi W. De andere twee verdachten zijn Arie van D. (73) en Dennis van D. (33). Zij zijn in de ogen van het OM de wapenleveranciers.



Aan het begin van de middag krijgen de nabestaanden spreekrecht. Hierbij zijn ook de drie hoofdverdachten aanwezig. Vrijdagochtend volgt de strafeis. De advocaten mogen daarna hun pleidooi houden. De uitspraak van de rechtbank wordt verwacht rond 6 november.



Het proces duurt nog tot midden volgende week.

Lees hieronder het liveblog van de eerste zitting terug.

