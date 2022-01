Zwijnen kijken vanaf je bank kan binnenkort niet meer: Hoge Veluwe stopt met populaire snapshots

Snapshot Hoge Veluwe in race voor prestigieu­ze Europese onderschei­ding

OTTERLO - Snapshot Hoge Veluwe is genomineerd voor een European Excellence Award. Dat is een serie prestigieuze prijzen op het gebied van communicatie en PR. Snapshot doet mee in de categorie Science & Education. Op 6 december is de prijsuitreiking in de Ierse hoofdstad Dublin.

9 november