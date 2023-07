Nijmeegse atleet Foppen verovert voor vierde keer Nederlandse titel op 5.000 meter

Mike Foppen heeft voor de vierde keer de Nederlandse titel veroverd op de 5000 meter, de afstand waarop hij onlangs het Nederlands record verbeterde tot 13.05,66 minuten. De atleet uit Nijmegen won de race in Breda in 13.37,56.

Foppen zette de laatste drie ronden een tempoversnelling door die zijn concurrenten te machtig was en liep overtuigend naar de zege. Noah Schutte greep het zilver in 13.40,71 en Mahadi Abdi Ali legde beslag op het brons in 13.45,45.

,,Het ging minder soepel dan gehoopt, maar de titel is binnen”, zei Foppen na afloop. ,,Ik wilde een beetje de komende races op de WK in Boedapest simuleren. Dan wordt ook meestal het tempo geleidelijk opgevoerd.”

Foppen hikte al heel lang tegen het nationale record op de 5000 meter aan, dat sinds 2020 op 13.13,06 stond en dat hij deelde met Kamiel Maase. In de Nacht van de Atletiek in het Belgische Heusden-Zolder haalde hij eerder deze maand eindelijk de gewenste hap eraf. ,,Veel mensen noemden het een verrassing, maar voor mij was het meer een opluchting. Ik voelde al heel lang dat het erin zat.”

Een spierscheurtje naast zijn achillespees wierp Foppen begin van de zomer terug, maar hij wist razendsnel weer in vorm te komen. ,,Het heeft met zelfvertrouwen te maken. Ik train bij een andere coach in een andere omgeving, ik zit weer goed in mijn vel. De alternatieve trainingen tijdens mijn blessureperiode deed ik met een glimlach. En hier liep ik niet fantastisch, maar toch met een lach op mijn gezicht naar het goud.”