Nijmeegse hardloper Mike Foppen evenaart Nederlands record tijdens debuut Diamond League

De Diamond League is de hoogste wedstrijdreeks van de internationale atletiekbond en dat was te merken aan het niveau. De winnaar van de race van Foppen, Joshua Cheptegei, liep een nieuw wereldrecord: 12.35.36.



Foppen bereidde zich voor op zijn debuut met een hoogtestage in het Zwitserse Sankt Moritz. De hardloper timmert de laatste tijd flink aan de weg en mocht door zijn snelle tijden meedoen in het Vorstendom aan de Middellandse Zee.



Foppen hoopt zich te plaatsen op de 5000 meter voor de Olympische Spelen van 2021 in Tokio.