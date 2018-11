Wereldrecord is niet verzekerd bij Zevenheuvelenloop

De organisatie is er in tegenstelling tot vorig jaar niet in geslaagd een verzekering af te sluiten om de premie uit te keren. ,,De verzekeraars durven het niet aan. Dat zegt wel iets over de kans dat het wereldrecord eraan gaat’', stelt Alexander Vandevelde, directeur van de loop. ,,De enige verzekeraar die toehapte, kwam met een heel hoge premie. We hebben daarom besloten het risico te nemen en de bonus zelf uit te betalen. Dat geld is er. Neem van mij aan dat we hard staan te juichen als Cheptegei het wereldrecord verbreekt.’'