1100 ‘coronaracers’ raken rijbewijs kwijt

Te­sla-baas Elon Musk noemt lockdown ‘fascis­tisch’

30 april De excentrieke miljardair Elon Musk (48) heeft een conference call over de kwartaalcijfers van Tesla aangegrepen om zijn mening te geven over de corona-maatregelen in de VS. ‘Dit is fascistisch’, riep hij. Het is niet de eerste keer dat Musk bewust choqueert.