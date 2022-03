Accijnsverlaging geldt ook voor Bonaire en Caribisch Nederland

Het kabinet maakte eerder deze maand bekend dat de accijnzen op benzine per 1 april omlaag gaan. Benzine wordt 17 eurocent goedkoper, diesel gaat 11 cent in prijs omlaag. Onduidelijk was echter of de tijdelijke accijnsverlaging ook voor Caribisch Nederland zou gelden.

Dat is dus het geval, heeft het ministerie van Financiën vanmorgen gemeld. Wel zijn de bedragen niet hetzelfde; op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is de dollar namelijk het wettelijk betaalmiddel. Automobilisten gaan op Bonaire 16 dollarcent minder accijns betalen, op Saba en Sint Eustatius daalt de benzineaccijns 8 dollarcent. De dieseltarieven worden niet verlaagd, op diesel wordt in Caribisch Nederland al geen accijns geheven.

De nieuwe benzineprijs wordt de komende dagen door de autoriteiten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius bekendgemaakt.

Breder pakket

Net als in Europees Nederland geldt de verlaging tot 31 december. De accijnsverlaging maakt onderdeel uit van een breder pakket om het effect van de stijgende energieprijzen in Caribisch Nederland te dempen. Gas en licht zijn sinds afgelopen zomer immers eveneens explosief in prijs gestegen. Het kabinet heeft hiervoor 5 miljoen euro uitgetrokken. 1,7 miljoen euro is specifiek bedoeld voor lagere pompprijzen.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de pompprijzen afgelopen maand opgelopen tot recordhoogte. De adviesprijs op benzine ligt vandaag op 2,466 euro voor euro 95 (E10) en 2,305 euro voor diesel, meldt United Consumers, dat de prijzen op dagelijkse basis monitort.

