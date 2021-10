Adviesprijs benzine voor het eerst ooit boven de 2 euro per liter

Ook een liter diesel en een liter lpg zijn duurder dan ooit. De adviesprijs van diesel is nu 1,659 euro, die van lpg bedraagt 1,026 euro. Vorig jaar oktober betaalden automobilisten nog gemiddeld 1,687 euro voor een liter benzine langs de snelweg.



United Consumers houdt sinds 2000 dagelijks de adviesprijzen bij van vijf grote oliemaatschappijen. De Nederlandse brandstofprijs bestaat voor een belangrijk deel uit accijns. Dat is een vaste heffing die door de overheid is vastgesteld. De rest is voor een groot deel afhankelijk van de prijs van een ruw vat olie, en die is nu op het hoogste punt in drie jaar tijd. In 2008 was de olieprijs overigens veel hoger dan nu, maar betaalde je aan de pomp wel minder voor een volle tank. Destijds betaalde je op een liter benzine bijna 10 cent minder aan accijns.