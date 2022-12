Alinda (23) gaat naar het WK solar racen in Australië: ‘Het ontwerp van onze zonneauto is nog geheim’

MIJN BLIK EN IK Van Haralds Afrikaanse camper zouden er maar 3 hier rijden: ‘Uniek, maar wel lastig met het stuur rechts’

Hij zit al dertig jaar in de Volkswagen scene en heeft al een camper van het merk, maar het kan altijd beter, groter vooral. Daarom kocht Harald van Dongen (48) in oktober nóg een camper, een unieke uit Afrika. ,,Er schijnen er maar drie van in Nederland te zijn.’’

11 december