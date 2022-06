Almar kocht zijn Ferrari voor 38.000 euro en kan er nu - dankzij de paus - miljoenen voor vangen

met videoHij hoopte er al tien jaar op en nu is het moment daar. Almar Gouweloos (56), eigenaar van de Ferrari waar de paus ooit in reed, is door de prins van Monaco uitgenodigd voor een bezoek aan zijn paleis. ,,In Nederland word je veroordeeld om je auto’s, in Monaco word je er door gewaardeerd.’’