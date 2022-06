Als Hella in de winter in haar ‘Humphrey’ rijdt, heeft ze alleen een warme rechtervoet: ‘De rest is bevroren’

Hoe kom je aan Humphrey?

,,Mijn vader heeft ‘m voor me gekocht. Hij is geboren in Frankrijk. Ik wilde al heel lang zo’n auto en mijn ouders woonden in Frankrijk. Dus heb ik mijn vader gevraagd uit te kijken naar een Renault 4. Die auto’s werden al een beetje schaars en mijn vader haalde altijd overal alles vandaan. Al snel wist hij er een voor me te staan. Hij heeft ‘m voor me gekocht en opgeknapt. Toen mijn vader overleed ben ik ‘m gaan ophalen. Dat was in 2017, hij stond toen bij Toulouse in de buurt.”