Als je hier over het fietspad zoeft moet je ineens hard in de remmen om liftknopje in te drukken

Zoef je met je fiets over het verse rode asfalt van het vrijliggende fietspad richting Zoetermeer, dan moet je bij station Lansingerland-Zoetermeer hard in de remmen. Om op een liftknopje te duwen voordat je verder kan.

Zoals Joke van den Bos (66) en haar man Ad (68) bijvoorbeeld, die vanuit Moordrecht een zonnige fietstocht via Rottemeren en Zoetermeer maken. De zestigers komen aangefietst uit de richting Bergschenhoek en moeten stoppen bij het in 2019 geopende station Lansingerland-Zoetermeer. De route gaat namelijk verder op het brugdek van het station over de A12 en het spoor Den Haag- Gouda. En dat ligt zeker acht meter boven het maaiveld.

Voor de Van den Bossen is het een welkome onderbreking van de tocht. Ze willen even Zoetermeer in en dan via de noordzijde van de snelweg terug naar Moordrecht fietsen. ,,Met Pasen hebben we nog de Bollenroute gereden. Fietsen achter op de auto en daarna 42 kilometer gefietst”, zegt Ad. Hij doet het nog volledig op eigen kracht, Joke heeft een elektrische fiets.

De twee hebben de tijd aan zichzelf en genieten van het fraaie parklandschap op het nieuwe station. Toch is het niet de bedoeling dat er zo’n plotselinge hindernis in deze fietsroute zit. Dit is een fietssnelweg binnen de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) die woon-werkverkeer op de fiets comfortabel en aantrekkelijk moet maken, stelt de MRDH. Zo’n metropolitane fietsroute is vrijliggend, geasfalteerd en doorgaand.

De A12 vormt een barrière in die metropolitane fietsroute tussen Zoetermeer en Rotterdam. Natuurlijk is er de tunnel bij de Rokkeveenseweg, en een eind verder bij de Rotte. Maar het ‘metropolitane’ fietspad richting noorden gaat dus via een lift en het brugdek van het station. Pas daar kan je weer op de fiets stappen. Of andersom, als je vanuit Zoetermeer naar Rotterdam wil. Die situatie is niet geschikt om groeiende aantallen fietsers te verwerken, vindt de MRDH.

Volledig scherm De zuidzijde van het station Lansingerland-Zoetermeer. Hier stopt het fietspad en moet men de lift nemen. © Nico Schouten

Vandaar dat er net als aan de noordzijde een fietshellingbaan komen: het fietspad loopt dan omhoog tot het brugdek van de Randstadrail. Daar kan het dan aansluiten op het al bestaande fietspad dat via de noordelijke hellingbaan naar maaiveldniveau loopt richting Bleiswijkseweg. Voor een hellingbaan aan de zuidzijde was bij de bouw van het station geen geld.

,,We willen brede vrijliggende fietspaden, geasfalteerd en geen gekke dingen als te smalle bruggen of zoals bij Zoetermeer een lift. Er is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zoetermeer, Lansingerland en Rotterdam gesloten voor een fietshellingbaan bij het station”, weet een woordvoerder van MRDH. ,,De gemeenten krijgen voor metropolitane fietspaden 70 procent van de kosten terug van MRDH. Het is de bedoeling is dat de hele fietsroute tussen Rotterdam en Zoetermeer in 2026 is verbeterd, al kan vanwege de complexiteit dat voor de hellingbaan nog iets langer duren.”

Quote Als het hele netwerk er ligt kun je in één ruk van Rotterdam naar Leiden fietsen Simon Fortuyn, wethouder Lansingerland

De Lansingerlandse verkeerswethouder Simon Fortuyn is volgens zijn woordvoerder ‘reuze enthousiast’ over het hele plan. ,,Als het hele netwerk er ligt kun je in één ruk van Rotterdam naar Leiden fietsen. Achterliggende gedachte van de verbinding Rotterdam - Zoetermeer met die hellingbaan bij het station is dat voor forenzen de fiets een volwaardig alternatief is voor andere vervoersvormen”, zegt de woordvoerder.

Er zijn overigens ook plannen voor een nieuwe brug vlakbij het station. Op de nu braakliggende grond naast het station moet een wijk met duizenden woningen komen. In dat plan is ook een fietsbrug ingetekend.

