Als je in België een auto met groen zwaailicht ziet, kun je maar beter aan de kant gaan

Het gaat om een proefproject dat in april is gestart. Het Belgische verkeersinstituut heeft destijds groene zwaailichten uitgedeeld aan vrijwillige brandweerlieden. Dankzij die hoffelijkheidslichten moeten ze herkenbaar zijn voor andere weggebruikers wanneer ze onderweg zijn naar de kazerne voor een dringende interventie.

Het proefproject gaat acht maanden duren. In die periode gaat Vias Institute in opdracht van het Belgische ministerie van Mobiliteit en Vervoer kijken of de zwaailichten effect hebben op de aanrijtijden. Ook wordt de impact op het veiligheidsgevoel van de brandweervrijwilligers bestudeerd.

Vier brandweerzones

Het gaat in eerste instantie om vier zones waar de zwaailichten geïntroduceerd worden: Hulpverleningszone Luxemburg, Waals Brabant, Kempen (provincie Antwerpen) en de provincie Oost-Vlaanderen. In de eerste vier maanden rijden ze rond zonder speciale lichten, in de laatste vier maanden mét. Gekeken wordt of de vrijwilligers sneller bij de kazerne aankomen, of andere weggebruikers hoffelijk zijn voor hen en of de vrijwilligers zich veilig voelen als ze met die lichten rijden.

Belgische brandweervrijwilligers moeten - net als in Nederland - bij een oproep zo snel mogelijk naar de kazerne komen. Dat doen ze met hun eigen auto, waardoor voor andere weggebruikers niet duidelijk is dat het vrijwilligers zijn die onderweg zijn naar een noodoproep. Het groene licht kan daar verandering in brengen, maar het is geen vrijgeleide om het verkeersreglement niet te respecteren.

Canada

Vias leende het idee bij een aantal Canadese provincies zoals Québec, waar een gelijkaardig systeem bestaat. Aanleiding voor het initiatief is een wetsvoorstel van Kamerleden Marianne Verhaert en Jasper Pillen. ,,Het gaat om de herkenbaarheid van de vrijwilliger onderweg. In heel wat landen is dit licht al ingeburgerd, we willen nu de meerwaarde voor België nagaan", aldus de parlementsleden.

