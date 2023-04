Als Saskia ‘s nachts wakker wordt rijdt ze op haar motor naar Parijs om een croissantje te eten

REPORTAGE Jos en Jacqueline hadden núl ervaring, nu is hun camper­plaats een van de allerbeste: ‘Alles pico bello’

Het is Pasen en dus zijn al lang van tevoren alle 25 camperplekken bij De Polderhaan in Harmelen gereserveerd. De campers staan allemaal keurig op een rij, op de verharde plekken. Het is nog redelijk vroeg in de ochtend als de eerste deurtjes open gaan en de kampeerders op slippers richting de douches sloffen.