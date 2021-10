ANWB: Met 650 kilometer file drukste spits tot nu toe dit jaar

Het is vrijdagmiddag druk op de weg. Om 16.30 uur stond er 650 kilometer file en daarmee is het de drukste spits van dit jaar tot nu toe, aldus de ANWB.

Voornamelijk ongevallen, regen en werkzaamheden zorgen voor problemen. De A12 is sinds maandagavond richting Den Haag dicht tussen het knooppunt Oudenrijn bij Utrecht en Nieuwerbrug voor groot onderhoud. De afsluiting duurt tot en met donderdagochtend 7 oktober 05.00 uur. Tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk zijn in diezelfde periode ook werkzaamheden, maar op dat stukje blijven wel rijstroken open.

De ochtendspits van dinsdag was de drukste sinds tijden. Volgens een woordvoerder stond er toen op het hoogtepunt 468 kilometer file en dat soort cijfers zijn sinds corona niet meer voorgekomen.

Quote De ochtend­spits is nog steeds minder dan die was Peter van der Mede, Nederlands Verplaatsingspanel

Verspreiding verkeer

Automobilisten laten zich over het algemeen bijna net zoveel zien op de weg als voor de coronacrisis, merkt ook het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). De toename die voor de zomer te zien was, zet door nu mensen weer terug zijn van vakantie. Wel is het nog duidelijk rustiger tijdens de ochtendspits en verspreidt het verkeer zich meer over de dag.

Vorige week brachten Nederlanders gemiddeld 37 minuten per dag in de auto door. Daarmee komen zij in de buurt van 2019. Toen lag het gemiddelde tijdens dezelfde periode op ongeveer 40 minuten. Het NVP komt aan deze cijfers door de verplaatsingen van een panel van tienduizend mensen te meten met een app.

,,De ochtendspits is nog steeds minder dan die was”, zegt Peter van der Mede van het NVP. ,,Maar de avondspits is weer op het niveau van voor corona.” In het midden van de dag is het op werkdagen juist drukker op de weg dan voor corona. Mensen pakken dus meer verspreid over de dag de auto.

Lees verder onder de grafiek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Openbaar vervoer

Nog steeds nemen beduidend minder mensen de trein, bus, metro of tram dan voor de uitbraak van het coronavirus. Het aantal minuten dat mensen doorbrengen in het openbaar vervoer is al maanden met een gestage opmars bezig, maar is nog niet op het oude niveau. Vorige week brachten mensen gemiddeld ruim 2 minuten per dag door in het ov en dat waren er ongeveer 4 tijdens dezelfde periode in 2019.

Als wordt gekeken naar het aantal reizigers dat gebruikmaakt van de trein is een sterker herstel te zien. ,,In vergelijking met dezelfde periode in 2019 zien we over de hele week ruim 70 procent van de reizigers weer terug”, meldt de NS in een persbericht. Afgelopen weekend was dat zelfs 85 procent.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: